Москва, , 14:48 — REGNUM Многие российские спортсмены будут готовиться к Олимпиаде в Токио на дальневосточных базах. Об этом 27 апреля заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Многие команды поедут готовиться на российский Дальний Восток, чтобы пройти там акклиматизацию», — сказал Поздняков.

По его словам, базы на Дальнем Востоке являются огромным преимуществом для российских спортсменов при подготовке к Олимпийским играм.

Игры в Токио начнутся 23 июля. Ожидается, что в состав российской делегации войдёт около 350 спортсменов.