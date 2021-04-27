Самара, , 14:58 — REGNUM Почти 2,9 млрд рублей предусмотрели в бюджете Самарской области на решение задач, которые были поставлены в сфере сельского хозяйства в регионе в 2021 году. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что свыше 500 фермеров области за несколько последних лет получили поддержку в рамках реализации мероприятий «Семейная ферма» и «Начинающий фермер» государственной программы «Развитие сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» региона.

Отмечается, что фермеры области смогут получить меры господдержки на конкурсной основе в виде грантов. Заявки на участие в конкурсном отборе на текущий год принимаются до 26 мая.

В 2021 году в регионе будет функционировать механизм поддержки фермеров «Агростартап-регион»: его особенностью является то, что получатель гранта должен обязательно вступить в кооперативное объединение.

Сообщается, что в текущем году для решения задач, поставленных в сфере сельского хозяйства, в бюджете Самарской области было предусмотрено около 2,9 млрд рублей. При этом особое внимание будет уделяться поддержке начинающих фермеров, которые занимаются животноводством.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены реализовать новые проекты на 14 млрд рублей.