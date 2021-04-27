Красноярск, , 14:47 — REGNUM По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае подтверждено 69 997 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 113 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

За сутки выздоровели 98 красноярцев, за весь период — 64 529. Как уточнили в оперштабе, в Красноярском крае проведено 2 610 702 теста на коронавирус (537 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в регионе было выявлено 114 носителей коронавируса, выздоровели 100 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 стали ещё десять жителей Красноярского края