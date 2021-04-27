Калуга, 27 апреля 2021, 16:01 — REGNUM В Калуге 27 апреля директор Ассоциации развития кластеров и технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко провёл стратегическую сессию «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства в регионе». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Центральная тема стратегической сессии — формирование и развитие промышленных кластеров в Калужской области, стимулирование кооперационных связей в промышленности региона. Кластерная политика является одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года. Первым в области в 2010 году был сформирован кластер автомобилестроения, в 2012 году — фармацевтический. Сегодня в области восемь кластеров. По словам губернатора Владислава Шапши, промышленность — одна из ключевых отраслей экономики Калужской области. Промышленное производство в области занимает более 40% валового регионального продукта. Губернатор отметил, что фактически промышленные кластеры в Калужской области сформированы и действуют, между компаниями есть кооперационные связи, но эти процессы необходимо формализовать.
Калужский губернатор подчеркнул, что сегодня имеется большой потенциал формирования в области кластеров композитных материалов, железнодорожной техники и медицинского.
В настоящее время в реестре Минпромторга находятся 50 промышленных кластеров из 36 регионов России. При этом промышленные кластеры Калужской области в реестре не представлены. Их формирование даст дополнительный стимул развитию региона и повысит его инвестиционную привлекательность.
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