Калуга, , 16:01 — REGNUM В Калуге 27 апреля директор Ассоциации развития кластеров и технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко провёл стратегическую сессию «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства в регионе». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На стратегической сессии. Admoblkaluga.ru

Центральная тема стратегической сессии — формирование и развитие промышленных кластеров в Калужской области, стимулирование кооперационных связей в промышленности региона. Кластерная политика является одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года. Первым в области в 2010 году был сформирован кластер автомобилестроения, в 2012 году — фармацевтический. Сегодня в области восемь кластеров. По словам губернатора Владислава Шапши, промышленность — одна из ключевых отраслей экономики Калужской области. Промышленное производство в области занимает более 40% валового регионального продукта. Губернатор отметил, что фактически промышленные кластеры в Калужской области сформированы и действуют, между компаниями есть кооперационные связи, но эти процессы необходимо формализовать.

«Мы понимаем, что, с точки зрения законодательства, пришло время промышленных кластеров. Те инновационные кластеры, которые мы создавали, оказались за рамками действующих мер поддержки. Нужно сформировать в кратчайшее время в Калужской области промышленные кластеры, которые смогут получать очень серьезные меры поддержки, существенные финансовые средства на компенсацию затрат, которые инвестируются организациями в развитие собственного производства из федерального бюджета. Совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России мы наметили практические шаги, должны их реализовать в течение ближайших двух месяцев», — сказал Владислав Шапша.

Калужский губернатор подчеркнул, что сегодня имеется большой потенциал формирования в области кластеров композитных материалов, железнодорожной техники и медицинского.

В настоящее время в реестре Минпромторга находятся 50 промышленных кластеров из 36 регионов России. При этом промышленные кластеры Калужской области в реестре не представлены. Их формирование даст дополнительный стимул развитию региона и повысит его инвестиционную привлекательность.

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