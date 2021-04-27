Киев, , 15:06 — REGNUM На Украине могут начать использование экспериментальных американских реакторов SMR-160. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Владимир Зеленский отметил, что наша страна планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160», — сказано в сообщении.

Зеленский добавил, что Украина намерена развивать атомную энергетику, а также заинтересована в интеграции в энергосистему Евросоюза.

Отметим, что разработкой реакторов SMR-160 мощностью 160 мегаватт занимается американская компания Holtec. Первые реакторы данной модели хотели построить в Индии в 2017 году, однако с 2019 года приоритетной экспериментальной площадкой для них стала Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский торжественно открыл в Чернобыле хранилище отработанного ядерного топлива.

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