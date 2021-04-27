Нур-Султан, , 14:46 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана планирует поднять предельную оптовую цену на природный газ на 15% для внутреннего рынка, сообщили 27 апреля в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что в настоящее время соответствующий приказ находится на обсуждении в государственных органах и палате предпринимателей «Атамекен».

В ведомстве напомнили, что в начале 2019 год оптовые центы на газ были снижены на 3,8−17,5% в зависимости от региона и больше не повышались. Поэтому действующие цены стали убыточными для национального оператора «КазТрансГаз».

В минэнерго добавили, что убытки компании с 2015 по 2020 год составили 425 млрд тенге ($992 млн). Кроме того, большинство действующих магистралей для внутреннего газоснабжения выработали ресурс и требуют ремонта.