Москва, , 14:46 — REGNUM Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пристыдила ряд регионов за недостаточную работу по преодолению непростой ситуации с коронавирусом. В числе трех субъектов РФ, у которых даже нет заключенных контрактов на поставку лекарств от COVID-19, она назвала две северо-кавказские республики — Дагестан и Ингушетию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«Дагестан, Забайкалье и Ингушетия до сих пор не заключили контракты на поставку лекарств от ковида», — заявила Голикова в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании.

Заместитель председателя правительства РФ призвала парламенты этих субъектов РФ подключиться к решению ситуации с поставками лекарств.

Напомним, в ходе заседания Совета законодателей Голикова также назвала субъекты СКФО в числе отстающих регионов по вакцинации от коронавируса взрослого населения.

Читайте также: Голикова назвала регионы-аутсайдеры по вакцинации от COVID-19