Кишинёв, , 14:48 — REGNUM В Молдавии после вакцинации от COVID-19 заразились коронавирусом 311 человек. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Национального агентства общественного здравоохранения.

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По данным ведомства, в среднем положительный тест на коронавирус люди получали через 12 дней после вакцинации. Также сообщается о случаях побочной реакции на вакцину. За последние семь дней зафиксировали 1189 таких случаев.

Всего, согласно последним данным, в стране вакцину от COVID-19 получили 124 695 человек. Из них 113 135 были привиты первой дозой препарата и 11 560 получили обе дозы.

Напомним, в Молдавии вакцинация идет препаратами Pfizer и AstraZeneca. Также недавно в страну поступили вакцины «Спутник V» из России и Sydnopharm из Китая. Эти препараты еще не начали применять.

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