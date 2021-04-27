Степанакерт, , 14:47 — REGNUM Машина военных российского миротворческого контингента подорвалась на мине в Нагорном Карабахе, в результате чего двое военнослужащих получили ранения. Об этом 27 апреля сообщает армянское государственное информационное агентство Armenpress.

«Инцидент произошел три дня назад. Автомобиль подорвался на противотанковой мине. Двое военнослужащих получили ранения», — приводит агентство представителя пресс-службы МВД Нагорно-Карабахской Республики.

Также он уточнил, что оба раненные в настоящее время пребывают в медицинском центре и угроза их жизни отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность посещения паломниками раннесредневекового христианского монастыря Амарас в Нагорном Карабахе.