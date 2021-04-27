Рига, , 14:45 — REGNUM В Латвии порядка 22 500 человек получают российскую пенсию, ее средний размер — 118 евро. Об этом сообщил «МК-Латвия», отметив, что право на российскую страховую пенсию по старости возникает у жителя Латвии в том случае, если он достиг пенсионного возраста, у него есть гражданство Российской Федерации и наличие минимального страхового стажа.

В 2021 году право выхода на российскую пенсию в Латвии имеют женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения, а минимальный страховой стаж составляет 12 лет. Периоды работы в Латвии учитываются только при условии внесения страховых взносов за эти периоды в Пенсионный фонд России. Средний размер такой пенсии составляет 11 100 рублей (по обменному курсу — примерно 118 евро).

Для российских пенсионеров в Латвии действует такой же порядок индексации, что и для пенсионеров в России. Неработающим пенсионерам пенсия индексируется ежегодно, выплата пенсии осуществляется с учетом индексации. Работающим пенсионерам пенсия не индексируется.