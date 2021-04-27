Севастополь, , 14:44 — REGNUM Севастополь не будет испытывать проблем с водоснабжением летом и до конца года. Наполнение Чернореченского водохранилища до 27,8 млн кубометров позволило городу войти в безопасную зону по водоснабжению. Об этом в соцсети написал губернатор Михаил Развожаев.

«Наполнение водохранилища уже 27,8 млн кубометров. Входим в безопасную зону, а значит, спокойно пройдём лето и весь год», — написал Развожаев. Он также уточнил, что город забрал около 1,5 млн кубометров из Бельбека.

«Начали производственную программу по ремонту сетей — в этом году сделаем 27 км магистральных трубопроводов в городе. Снизим технические потери. Работаем по дополнительным подземным источникам в рамках плана Правительства РФ», — уточнил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2020 года Крым и Севастополь испытывают дефицит пресной воды. В Крыму ряд муниципалитетов получают воду по графику. Ранее Минэкономразвития РФ сообщил о выделении дополнительно 3,3 млрд рублей Республике Крым и Севастополю на решение проблем с водоснабжением. Севастополю из этой суммы полагается 1,134 млрд рублей.

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