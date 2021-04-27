Минск, , 14:55 — REGNUM Ответственность грозит белорусским продавцам за реализацию товаров компаний, которые «недружественно настроены в отношении белорусского народа». Об этом говорится в распространённом 27 апреля сообщении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.

В МАРТ подчеркнули, что продавать такие товары запрещено в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, а также через интернет. За такую торговлю сначала будут выдавать предписание о запрете.

«Лица, нарушающие запрет на реализацию запрещённых товаров, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством», — предупредили в ведомстве.

Магазинам следует изъять из продажи остатки запрещённой продукции и промаркировать её, запросив специальные контрольные знаки в налоговых органах. После этого разрешено реализовать товары в течение 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Белоруссии ввели временный запрет на ввоз продукции ряда зарубежных компаний. Власти объяснили это недружественными действиями производителей против населения страны.

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