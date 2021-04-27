Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM За истекшие сутки в Ленинградской области выявили 82 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 27 апреля в федеральном оперштабе. Это на один случай меньше, чем в предшествующие сутки.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев 26 апреля было обнаружено в городах Сланцы (восемь), а также в Мурино и в Выборге (по шесть случаев), Гатчине (пять случаев).

Нарастающим итогом в Ленобласти за время пандемии подтверждено 42 332 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 39 645 человек, в том числе за сутки выписаны 87 человек. Скончались 1146 человек, в том числе пять летальных исходов произошло за последние сутки — это на четыре смерти меньше, чем сутками ранее.

«По состоянию на 07:00 мск 25 апреля развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно коек — 221 (28,41%), в том числе в палатах реанимации — 91», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областного комздрава.

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