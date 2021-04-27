Гвадалахара, , 14:43 — REGNUM Неизвестный мужчина напал с топором на патруль полиции. Об этом сообщает издание Guadalajara Diario, которое также публикует видео с места событий.

Инцидент произошёл в городе Гвадалахара, расположенном в автономном сообществе Кастилия-ла-Манча.

По словам очевидцев, женщина с криками о помощи выбежала из автомобиля, припаркованного в городе. За рулём находился мужчина.

Прибывшие на место происшествия полицейские подверглись атаке мужчины, который выбежал из машины с топором. Заметившие это полицейские начали стрелять в воздух, после чего мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан.