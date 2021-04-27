Москва, , 14:42 — REGNUM По сведениям большинства коммерческих компаний, они не останавливают свою работу между майскими праздниками. Крупный коммерческий бизнес не готов останавливаться, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор КА Diamond Personnel_R&C Кира Бокова.

«Получается недоработка После указа президента РФ Владимира Путина компании сами решают, как им поступить в праздничные дни.

Очень расстроились сотрудники, которые написали заявление на отпуск с 4 по 7 мая, и получили отпускные. Вроде бы указ президента есть, а по сути его и нет.

Считаю, что сама идея принять этот указ была хорошая. Но в реальности выходит, что кто давал своим сотрудникам отдохнуть между праздниками, те так поступили бы и без указа.

Остальное большинство компаний продолжат работать в майские праздники, несмотря на указ главы государства», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России оплата рабочего времени в период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не в повышенном размере.

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