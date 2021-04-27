Москва, , 14:41 — REGNUM В Москве состоялось открытие центра по производству электробусов, сообщил 27 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, «КамАЗ» открыл производственную площадку в Москве на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) — филиала ГУП «Мосгортранс». На первом этапе будет работать сборочная линия с мощностью до 500 электробусов в год.

На втором этапе появится новый производственный корпус, который позволит собирать ещё до 200 электробусов, а также осуществлять сервисное обслуживание.

Собянин рассказал, что 11 тестовых электробусов уже собрали, пять прошли обкатку. И в мае они выйдут на маршруты столицы.

Мэр отметил, что в Москве уже работают 600 электробусов. Ещё 1600 планируется закупить.