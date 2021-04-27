Красногорск, 27 апреля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Подмосковье начнет действовать собственная программа реновации жилых домов. Об этом 27 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Глава Подмосковья отметил, что программа начнет действовать на территории региона с 2023 года. Причем перед тем, как приступить к сносу пятиэтажек, будут ликвидированы дома меньшей этажности, находящиеся в ненадлежащем состоянии. Ожидается, что программа коснется около миллиона жителей Московской области.

«Программа реновации в Подмосковье будет предполагать выдачу, замену устаревшего жилья на современное и комфортное», — сказал Воробьев.