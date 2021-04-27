Шанхай, Китай, , 14:44 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda на автомобильной выставке в Шанхае (Китай) продемонстрировал интерьер электровнедорожника E: Prototype. Видео с электрокаром размещено на Youtube-канале DJAN CHANNEL.

Отмечается, что салон E: Prototype представляет собой философию дизайна интерьера будущих моделей Honda.

Дизайн автокомпании теперь будет ориентирован на простоту и основан на классике. В интерьере будущих новинок будут элементы дизайна ранних моделей Honda. При этом пользовательский интерфейс будет более продвинутым.

Также в автомобилях Honda особое внимание будет уделяться пространству в салоне для комфорта пассажиров. Одновременно с этим пространство, необходимое для механических и электронных компонентов, будет уменьшаться.

Ранее компания Honda представила в РФ модернизированный мотоцикл Gold Wing Tour с перенастроенной подвеской и семискоростной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями третьего поколения. Производительность байка составляет 126 л. с.

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