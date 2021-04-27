Джакарта, 27 апреля 2021, 14:40 — REGNUM Исследовательское сообщество Natuna Regency в Индонезии установило индонезийский флаг под водой в память о гибели 53 членов экипажа подводной лодки Nanggala-402, сообщает Antara.
Около шести членов дайвинг-сообщества подняли флаг Индонезии на глубине 10 метров.
Установка флага является формой соболезнования в связи с гибелью лучших сыновей индонезийской нации.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии представило план по закупке спасательного корабля для подводных лодок.
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