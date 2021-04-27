Красноярск, , 14:39 — REGNUM Посевная кампания стартовала в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

Аграрии Идринского, Новосёловского, Ужурского и Шушенского и районов приступили к севу овса, ячменя, однолетних и многолетних трав. На сегодняшний день сельхозкультурами засеяно 0,07% от плана (0,89 тыс. га). На аналогичную дату 2020 года сев составил 33,3 тыс. га — 2,6%.

По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, в 2020 году из-за малоснежной зимы и аномально тёплой весны сев стартовал уже в середине апреля — на полторы недели раньше обычного. В этом году зима была снежной, а первые месяцы весны — холодными. Сельчане только выходят в поля. Шорохов отметил, что массовый старт посевной в Красноярском крае запланирован на первую декаду мая.

По оценкам властей, земледельцы края полностью готовы к посевной. С начала года они получили почти 390 млн рублей погектарной поддержки из бюджетов разных уровней.

В текущем году площадь сева сельхозкультур в крае составит 1 млн 485 тыс. га. Это на 0,6% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, к весенним полевым работам приступили и омские аграрии.

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