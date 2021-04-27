Москва, , 14:37 — REGNUM Минпросвещения РФ совместно с депутатами Госдумы РФ подготовили поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», в рамках которых будет возможно усилить контроль за качеством учебных пособий. Об этом журналистам заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Надеюсь, что этот законопроект будет принят, и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент [в ходе послания Федеральному собранию]», — сказал Кравцов.

Отмечается также, что практику использования федерального перечня в рамках законопроекта планируется распространить на систему среднего профобразования.