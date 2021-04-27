Варшава, , 14:36 — REGNUM В Польшу прибыл эвакуированный вместе с семьей из Индии польский дипломат. Он и члены его семьи — беременная жена и четверо детей — заразились SARS-CoV-2 и выразили опасение, что в Индии им не смогут оказать медицинскую помощь. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Polskie Radio.

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«Ситуация в Индии трагичная: нет аппаратов искусственной вентиляции легких, нет достаточного количества мест в больницах. Дипломаты также не могут рассчитывать на помощь, поэтому необходима была эвакуация сотрудника нашего посольства на родину. Он сам об этом попросил», — сообщил Дворчик.

По словам главы канцелярии польского премьер-министра, эвакуация произошла с учетом всех правил безопасности. «В течение 48 часов после заявления дипломата произошла эвакуация. Это стало возможным благодаря сотрудничеству многих польских учреждений — министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, премьер-министра и авиакомпании», — добавил Дворчик.

Сразу после прибытия дипломат вместе с семьей попали в одну из инфекционных больниц в Варшаве для обследования.