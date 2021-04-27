Чита, , 14:36 — REGNUM Экстренное предупреждение передали сотрудники ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю на ближайшие сутки. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 27 апреля по 28 апреля в Каларском районе лавиноопасно.

Спасатели предупреждают об опасности нахождения туристов, охотников, любителей экстремальных видов спорта в районах возможного схода лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье было объявлено штормовое предупреждение: во второй половине дня 26 апреля и 27 апреля в регионе ожидается усиление ветра до 25−28 м/с.

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