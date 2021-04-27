Сеул, , 14:38 — REGNUM В настоящее время пять компаний в Южной Корее занимаются разработкой вакцины от COVID-19. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на министра здравоохранения Квон Док Чхоля.

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По его словам, две из пяти компаний завершат клинические испытания (фаза 2 и фаза 3) к концу года.

Известно, что к клиническим испытаниям преступили SK Bioscience, EuBiologics, Cellid, Genexine и Gene One Life Science, однако третий этап тестирования планируется начать во второй половине текущего года.

Между тем, выступая на одной из передач телерадиокомпании MBC министр здравоохранения сообщил, что одобрение отечественной вакцины может произойти в конце текущего или начале следующего года.

Отвечая на вопрос о возможности использования отечественной вакцины с начала 2022 года, Квон Док Чхоль отметил, что всё зависит от третьего этапа клинических испытаний.