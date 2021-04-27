Одесса, Украина, , 14:43 — REGNUM На 2 мая 2021 года в Одессе запланированы две акции — возложение цветов у Дома профсоюзов, а также неонацистский марш. Об этом сообщил 27 апреля телеграм-канал PavlovskyNews.

В марше примут участие представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и члены ряда других объединений радикалов и участников гражданской войны в Донбассе.

«Акция националистов и ветеранов стартует в 12:00 на Соборной площади. Колонна завершит шествие в парке Шевченко», — рассказали журналисты.

«Один из лидеров движения «Куликово поле» Морис Ибрагим назвал марш оппонентов провокацией, чтобы взбудоражить население», — рассказали журналисты.

Ибрагим отметил, что возложение цветов к Дому профсоюзов будет проходить в обычном режиме, в полиции заявили о готовности обеспечить безопасность.

Напомним, в середине апреля 2021 года неизвестные осквернили импровизированный мемориал в честь погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

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