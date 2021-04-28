28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Автомобили Tesla снова в центре скандала в Китае. Очередная авария с неисправными тормозами, очередные пострадавшие

Цинь Шихуан, , 08:36 — REGNUM 27 апреля в городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая автомобиль Tesla врезался в овощную и булочную лавку, в результате чего несколько человек получили ранения. Место происшествия опечатано, дорожная полиция занимается разбором завалов. Погибших нет.

Эмблема Tesla kenjonbro

Пользователи китайской социальной сети Sina Weibo еще не успокоились после недавнего инцидента, когда владелица автомобиля Tesla вскочила на крышу выставочного автомобиля на автошоу в Шанхае с целью привлечь внимание к неисправности тормозов этих автомобилей.

По горячим следам пользователи оставили тысячи гневных комментариев под соответствующей публикацией на страничке паблика «Главные новости».

«Вероятно, это последняя новость, которая окончательно отбила у меня всякое желание покупать автомобиль Tesla», — сказал QQ.

Электромобиль Tesla Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот теперь я немного даже полюбила шанхайскую правозащитницу», — заявила «Сладкая фея».

«Теперь даже Годзилла будет прятаться при виде автомобиля Tesla», — заметил «Жареная восхитительная свинина».

«Береги жизнь и держись подальше от Tesla», — съязвил «Наполовину понимающий и наполовину созревший».

«А что, проблем с Tesla раньше не было? Почему в последнее время часто сообщают об авариях с Tesla? Можно ли объяснить это тем, что недавно произведенная партия Tesla была бракованной? Это вопрос, над которым стоит подумать. Теперь, если у Tesla будет хоть одно дорожно-транспортное происшествие во всей стране, это обязательно попадет в заголовки газет», — отметил Ян Шао-Ло.

Кто-то заметил, что ежегодно в Китае происходит около 200 000 автомобильных аварий и 100 000 смертей, но если авария происходит с Tesla, то тут же начинается ажиотаж, а на автомобили других марок даже не обращает никто внимания.

Автомобиль Tesla Grassbag

«Сколько в Китае автомобилей Tesla, столько и аварий, нужно посчитать просто, и нет необходимости ежедневно сообщать об авариях», — пошутил один из комментаторов.

«Какой бы плохой ни была Tesla, она намного лучше любой отечественной машины. И Tesla — это благородная и классная машина, символ статусности, нищебродам не понять», — высказался китайский либерал «Вам повезло».

«Я владелец Tesla, не покупайте ее. У Tesla практически нет послепродажного обслуживания! Я оставил ее на парковке дома и даже не езжу», — добавил пользователь Авада.

Пользователи сошлись во мнении, что пора переходить на китайские автомобили вроде BYD, если уж так хочется себе электромобиль, а про Tesla стоит забыть. Особенно про распиаренный хваленый автопилот, от которого все беды.