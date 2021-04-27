Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Практика выплат социальных пособий в период эпидемии коронавируса заложит базу для гораздо более эффективной работы всей системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

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«В конечном итоге анализ и обобщение такой практики работают на улучшение всей нормативной базы, механизмов предоставление любых государственных и муниципальных услуг. Правила здесь должны быть справедливыми и абсолютно понятными, а сервисы — максимально простыми и удобными для людей», — заявил Путин.