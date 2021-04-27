Москва, , 14:33 — REGNUM Профессор Олег Волобуев, составивший учебник «Россия в мире», содержание которого возмутило президента РФ Владимира Путина, заявил, что данный курс задумывался как обобщающий и краткий. Об этом он рассказал изданию «Подъём».

"Речь идёт о курсе «Россия в мире». Он задумывался как обобщающий, а не как курс, где ученики впервые изучают те или иные темы, сюжеты, вопросы», — сказал Волобуев.

По его словам, повторительно-обобщающий курс, вызвавший дискуссию в обществе после слов Путина, был предназначен для выпускных классов, которые уже развёрнуто знают о событиях через учебник «История России»: «Для повторительного курса не может быть развёрнутый объём, здесь другие требования».

Волобуев отметил, что в курсе «Россия в мире» Сталинградская битва «оценивается как начало коренного перелома, оценивается как самая масштабная битва».