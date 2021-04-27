Курган, , 14:32 — REGNUM В Курганской области из-за устоявшейся сухой и безветренной погоды с 28 апреля по 17 мая вводится запрет на посещение лесов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ограничение установлено в рамках действия особого противопожарного режима.

За нарушение запрета и правил пожарной безопасности в указанный период предусмотрены административные штрафы: для граждан — от четырёх до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей; для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.