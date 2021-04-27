Красногорск, , 14:36 — REGNUM Все новые многоквартирные дома (МКД) в Подмосковье будут строить без мусоропроводов. Об этом 27 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все новые МКД в Подмосковье будут строиться в том числе без мусоропровода», — сообщил глава региона.

Подобные меры связаны с запуском системы раздельного сбора мусора в Подмосковье, которую невозможно реализовать, если сбрасывать бытовые отходы в мусоропровод.

«Раньше система не предполагала разделения мусора. Сегодня, благодаря тому, что жители разделяют мусор, делается специальная комната, чтобы ты мог разделить мусор. И чтобы вместо посторонних запахов была чистота», — сказал Воробьев.

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