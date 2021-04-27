Белград, , 14:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич прошёл второй этап вакцинации от COVID-19 препаратом китайской компании Sinopharm. Он сообщил об этом 27 апреля на своей странице в соцсети Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Сегодня я получил вторую дозу вакцины. У меня не было никаких проблем», — написал в своем сообщении сербский лидер.

Также Вучич подчеркнул, что он считает важным, чтобы все жители Сербии прошли вакцинацию и соблюдали связанные с пандемией меры безопасности для сохранения собственной жизни и жизни своих семей.

Кроме этого, он рассказал, что на данный момент в Сербии достаточное количество вакцин от SARS-CoV-2 и обратился к гражданам республики с призывом вакцинироваться.

Также известно, что президент Сербии привился второй дозой вакцины от COVID-19 в медцентре населённого пункта Пуковац в муниципалитете Долевац.

Отметим, по состоянию на 26 апреля да в Республике Сербия было зарегистрировано 681 654 подтвержденных случая заражения коронавирусом за все время пандемии.