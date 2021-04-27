Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 27 апреля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Костромич, присвоивший и уничтоживший 30 килограммов серебра в посёлке Красное-на-Волге, получил 2 года колонии общего режима. Об этом со ссылкой на приговор Красносельского районного суда региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://krasnoe-adm.ru Герб Красносельского района Костромской области

Работник ювелирного завода «Серебро России» был задержан по подозрению в поджоге офисного здания предприятия в мае 2020 года. Следователи выяснили, что 33-летний мужчина работал менеджером по продажам и имел доступ к ювелирным изделиям.

Воспользовавшись служебным положением, с октября 2019 года по апрель 2020 года мужчина присвоил 16,7 килограммов изделий из серебра и продал их по цене лома в комиссионный магазин и своим знакомым. Вырученные средства от продажи осуждённый потратил на личные нужды.

Пытаясь скрыть недостачу перед инвентаризацией, менеджер пробрался в кабинет офиса завода с канистрой горючего, разлил его и поджёг. В результате пожара сгорели ещё 13 килограммов серебряных изделий, компьютеры, офисная мебель и другое имущество собственника завода. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 2,5 млн рублей.

Государственный обвинитель попросил суд признать костромича виновным по двум статьям — «Присвоение, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». Максимальное наказание по данным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Однако, с учётом явки с повинной, раскаяния, частичного возмещения ущерба и наличия у обвиняемого беременной супруги суд назначил мужчине достаточно мягкое наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.