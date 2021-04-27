Ростов-на-Дону, 27 апреля 2021, 14:30 — REGNUM Футболисты «Ростова» и главный тренер команды привились от коронавирусной инфекции. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба клуба.
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Отмечается, что футболисты, тренеры Валерий Карпин и Луис Мартинес, а также персонал клуба сделали первый укол российским препаратом «Спутник V».
«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ). В активе команды 40 очков после 27 матчей.