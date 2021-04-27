Москва, , 14:29 — REGNUM Любое повышение цен газ — это плохо. А повышение, которое происходит сейчас на Украине — хуже вдвойне, заявил корреспонденту ИА REGNUM владелец и CEO брокерской компании Gerchik & Co Иван Крошный.

«Так, в компании «Нафтогаз Украины» цена на газ для бытовых потребителей поднимется с 6,99 гривны до 7,96 гривны за 1 кубометр.

В то же время в регионах зафиксирован самый высокий тариф на газ и транспортировку — это тариф «Черновецкой областной энергопоставляющей компании» — 13,5 гривен за кубометр.

Другая компания в том же регионе — «Твой газсбыт» — предлагает цену в размере 7,99 гривны за 1 кубометр.

Из этого выходит, что цены будут существенно отличаться для разных групп потребителей на Украине. Единой цены на газ в стране не будет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2021 года. для ряда категорий бытовых потребителей газа на Украине стоимость газа увеличится в два раза (на 13,87%).

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