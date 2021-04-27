Кишинёв, , 14:32 — REGNUM В Молдавии наиболее популярной партией является партия «Действия и солидарность» (ПДС). Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные 27 апреля Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

Сообщается, что на вопрос «за какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье» 39,7% респондентов назвали ПДС. За Партию социалистов, которая образовала большинство в действующем парламенте, высказались 37,6% опрошенных, за партию «Шор» — 10%.

Все остальные политические силы в стране, как сообщили в АСДМ, получили поддержку менее 5% респондентов. Таким образом, если бы это были результаты голосования, в парламент смогли бы пройти только три партии.

Опрос проводили с 8 по 20 апреля. В нём приняли участие 1187 человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента республики Майи Санду и лидера «социалистов» Игоря Додона. Санду добилась от Конституционного суда права на роспуск парламента, чтобы провести досрочные выборы. Додон называет это «узурпацией власти».

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