Берёзовский, Свердловская область, , 14:31 — REGNUM В Берёзовском (Свердловская область) признали виновным мужчину в убийстве сожительницы своего сына. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, граждане после похода за грибами пекли капустные пироги и пили алкоголь. Мужчина задушил свою сноху из-за бутылочек спирта, которые она не давала ему взять с собой. Сын мужчины в это время крепко спал.

Обвиняемый признан виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее гражданин «уже дважды привлекался к уголовной ответственности за убийство, поэтому у сотрудника полиции были все основания, чтобы предметно пообщаться с этим гражданином», — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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