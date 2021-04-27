Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Школьники Ленинградской области будут отдыхать не только все майские праздники, но и в перерыве между ними. С 4 по 7 мая общеобразовательные учебные заведения Ленобласти работать не будут, однако это не касается некоторых детских садов. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

В перерыве между майскими праздниками детские сады региона продолжат работу в режиме дежурных групп.

«Это касается тех населенных пунктов, где расположены градообразующие предприятия непрерывного цикла», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что итоговое сочинение, которое выпускники должны были писать 5 мая, переносится на 12 мая.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 мая по 11 мая. Решение принято на фоне сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.