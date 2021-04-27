Красногорск, , 14:30 — REGNUM В 2021 году на территории Подмосковья начнется строительство трассы «Москва — Нижний Новгород — Казань». Об этом 27 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Она сделает более доступными города на востоке области», — заявил глава региона.

Также в рамках государственно-частного партнёрства появится трасса ЮЛА или Новолыткаринское шоссе. Эта дорога обойдет столицу с юга и юго-востока.

«Приходится признать, что мы до сих пор не смогли решить вопрос с реконструкцией Щелковского шоссе. Оно проходит по границе Лосиного острова, а к национальному парку все относятся бережно, поэтому проектировщики стараются найти решение, которое позволит эту задачу выполнить», — сказал Воробьев.

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