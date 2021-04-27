27 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Пермяки назвали идею увеличения отпуска тем гражданам России, которые предпочтут отдыхать на отечественных курортах, бредовой. Инициатива вызвала эмоциональные комментарии в соцсетях.

Наталья Хомутова, , 16:14 — REGNUM Пермяки активно бросились обсуждать в соцсетях инициативу члена Общественной палаты Султана Хамзаева, который предложил премьер-министру Михаилу Мишустину увеличить отпуск с 28 до 35 дней тем гражданам, которые выбирают место отдыха на курортах России.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Идея вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей. В паблике «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте» многие комментаторы не дают положительной оценки такому предложению. Подписчики считают, что туристов пытаются всеми возможными способами заманить на курорты России, где низкий сервис и заоблачные цены.

Пермяки вспомнили и про проект с кешбэком, отметив, что он спровоцировал рост цен на путевки. Пользователи интернета сходятся во мнении, что размер зарплат должен позволять гражданам России отдыхать на местных курортах. Пока же достаток многих пермяков далек от того, чтобы позволить такую роскошь, как отдых, например, в Крыму или Краснодарском крае.

«Лучше бы цены на своих курортах снизили, за границей дешевле, чем у нас, отдыхать», — оставил комментарий Леха С.

Олимпийский парк. Сочи

«А тем, у кого нет денег на поездки, отпуск уменьшат», — иронизирует Дмитрий Ш.

«Цены какие-то заоблачные. А благодаря кешбэку 20% ещё подняли. Караул!» — прокомментировала Люба П.

Кирилл П. поддерживает идею увеличения отпуска за отдых на курортах Родины, но при условии, что начнут возмещать 50% стоимости от путевки.

«Лучше бы зарплату подняли в два раза… Чем отдых увеличивать на неделю», — сказала Юлия А.

«Всё это бред», — сделала вывод Алевтина П. Другая пермячка отметила, что такой отдых и даром не нужен.

«Лучше бы не давали «утекать» деньгам, которые заработаны в России, за границу. А то нашу страну «доят», а деньги тратят за границей», — считает Татьяна Т.

В ответ ей Максим Ш. парировал: «Ну, туризм — одна из тех отраслей, из-за которых как раз из страны утекают деньги, и действительно немалые. Ну, так же, как мы покупаем импортную продукцию. Собственно, в этом вопросе каждый из нас виноват».

Турецкий пляж Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По мнению Людмилы Г., российским курортам надо лет 200, чтобы достичь достойного уровня. Но увеличение отдыха она оценила положительно, рассчитывая, что, может, пляжи станут чище. Хотя, говоря о поведении российских туристов, она настроена пессимистично. Вместе с тем она уверена, что когда-нибудь отечественный сервис заставит гордиться им, главное — верить в светлое будущее.

Кроме того, участники дискуссии недоумевают по поводу механизма реализации предложения об увеличении отпуска и прогнозируют соцнапряжённость в трудовых коллективах.

«И кто оплатит эту допнеделю? А кто будет работать за отдыхающего? Уже не знают, как заманить на российские курорты», — недоумевает Катя Д.

«Ну, в порядке бреда введут такое. И что? Когда коллеги в отпуск уходят, так часы считать приходится, когда вернутся. Опять же, склоки в коллективах. Соцнапряжённость», — считает Илья В.