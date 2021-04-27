Ярославль, 27 апреля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Ярославле на Первомай жителей и гостей города ждёт насыщенная праздничная программа. Гуляния пройдут по всему городу. Об этом на еженедельном общегородском совещании рассказала начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова.

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Демонстрации власти запретили. В этом году не будет шествия ни «Единой России» с профсоюзами, ни КПРФ. А вот массовые гуляния пройдут широко.

«В соответствии с указом Президента Российской Федерации городу Ярославлю присвоено почётное звание «Города трудовой доблести и славы». Это станет основной темой праздничных мероприятий, которые пройдут в нашем городе первого мая», — рассказала Ольга Каюрова.

1 мая власти организуют 48 площадок во всех районах города. Главной площадкой станет Советская площадь, на которой пройдёт концерт Ярославского муниципального духового оркестра и творческих коллективов города — он начнётся в 12.00.

«Концертные творческие развлекательные программы пройдут на 13 площадках перед домами и дворцами культуры, а также в парковых зонах. В них примут участие любимые ярославцами вокальные, географические, театральные коллективы учреждений. К играм и флешмобам смогут присоединиться и дети, и взрослые. Программы, организованные городскими библиотеками, пройдут на 16 площадках. Все они связаны одной темой — «Весенний библиофест», в ходе которого состоятся тематические викторины, конкурсы, интерактивные программы, интеллектуальные батлы. В сквере на улице Чайковского напротив музея Максима Богдановича для ярославцев и гостей города сотрудники музея проведут познавательную программу для детей и взрослых «Символы моего города». Участники программы совершат путешествие по историческим вехам Ярославля и примут участие в мастер-классе по росписи деревянного мишки. Учреждениями образования будут организованы концертные и творческие программы на 4 площадках — Волжская набережная, сквер на улице Трефолева, улица Зои Космодемьянской, Волжский бульвар. Спортивные мероприятия пройдут на 4 площадках», — пояснила Ольга Каюрова.

В 21.00 на Стрелке пройдёт танцевальная программа «Майский вальс» — под мелодии духового оркестра закружиться в танце смогут все желающие. А завершится праздник салютом в 22.00

1 мая будет дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», а также учреждения молодёжной политики города расскажут горожанам о проекте «Комфортная городская среда».