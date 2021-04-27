Москва, , 14:29 — REGNUM Яйца следует покупать, обращая внимание на дату сортировки и внешний вид. От покупки яиц с повреждённой скорлупой, загрязнённых помётом и перьями, лучше отказаться, говорится в опубликованном 27 апреля сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

«На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас», — отметили в ведомстве и предостерегли от покупки яиц с рук или автомашин.

Хранить яйца следует в холодильнике, а мыть руки нужно после любого прикосновения к яйцу. Это предохранит от заражения сальмонеллёзом.

Мытые яйца хранятся не более 12 дней, потому мыть их задолго до приготовления в пищу не стоит. Варить их следует по меньшей мере десять минут в кипящей воде, есть яйца в сыром виде, всмятку или в виде глазуньи нужно с осторожностью.

Красить яйца к Пасхе следует только разрешенными к применению пищевыми красителями или природными красителями, например, шелухой лука, краснокачанной капустой, свеклой, кофе, листями шпината и крапивы, куркумой, паприкой, зеленым чаем, каркаде, ягодами клюквы и черники.

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