Волгоград, , 14:36 — REGNUM В Волгоградской области 27 апреля выявлено 107 носителей коронавируса, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 1815 человек, выздоровели ещё 85 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрирован 56 581 случай заболевания COVID-19. Завершили лечение 54 057 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 1086 жителей.

В стационары госпитализированы 1804 взрослых и 11 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1438 пациентов.