Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходят обыски по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму в 46 млн рублей. Следователи уже изъяли 10 млн рублей наличными деньгами. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба ГСК СК по Санкт-Петербургу. В Петербурге проходят обыски по делу о неуплате налогов на 46 млн рублей.

По данным следствия, неустановленный злоумышленник от имени одного из ООО Санкт-Петербурга с апреля 2016 года по октябрь 2018 года обеспечил включение в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) ложных сведений. В документе было указано, что ООО имеет право на применение налоговых вычетов по НДС в связи с якобы имевшимися хозяйственными отношениями Общества с фирмами-однодневками.

«В результате совершения неустановленным лицом (лицами) указанных преступных действий Общество уклонилось от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации НДС в общей сумме более 46 млн рублей», — уточнили в ГСУ.

В настоящее время следователи СКР вместе с сотрудниками регионального управления МВД, при силовой поддержке Росгвардии, проводят обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме более 10 млн рублей, технические средства, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.