Красногорск, , 14:33 — REGNUM Ежегодно нагрузка на школы и детские сады в Подмосковье увеличивается на 60 тыс. детей и подростков. Об этом 27 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я должен признать, что существует дефицит школ и детских садов. Каждый год система образования в Подмосковье плюсом прибавляет 60 тыс. детишек: 40 тыс. школьников и 20 тыс. тех, кто ходит в детский сад. Поэтому мы продолжаем строить школы и детские сады», — сказал глава региона.

По его словам, власти Подмосковья ищут различные решения, чтобы ускорить строительство дошкольных учреждений. Одним из таких является возведение мини-детсадов, что сокращает сроки ожидания в очереди с одного-двух лет до месяца. До конца 2021 года планируется открыть 27 таких объектов в общей сложности на 3 тыс. мест.