Новосибирск, 27 апреля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области работы по предотвращению возникновения и распространения огня в пожароопасный сезон находятся на особом контроле. Общее количество сил и средств пожаротушения составляет 4467 человек и 2194 единицы техники. На территории региона действует 40 лесопожарных станций и 89 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

Правительство Новосибирской области Заместитель губернатора Сергей Сёмка: ситуация с пожарами в регионе на особом контроле областных властей

«Ситуация с пожарами в регионе находится на контроле правительства Новосибирской области, особое внимание всеми профильными структурами уделяется мерам профилактики и мониторингу пожарной ситуации», — отметил заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Он также призвал новосибирцев быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности, а также напомнил об ответственности за нарушение этих требований.

Отметим, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. руб., на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 50 до 200 тыс. руб. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц — 50 тыс. руб.; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн. руб.

По официальным данным, за нарушение правил пожарной безопасности возбуждено 162 дела об административных правонарушениях, 40 лиц привлечено к административной ответственности, выдано 95 предостережений.

Пожароопасный сезон в Новосибирской областиустановлен с 23 апреля. Для осуществления непрерывного мониторинга лесных пожаров работают 50 наблюдательных пунктов, в том числе 22 пожарно-наблюдательные вышки, 26 камер видеонаблюдения и два наблюдательных пункта на высотных объектах. Осуществляется наземное патрулирование по утвержденным маршрутам, авиапатрулирование и применение данных космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз.