Нюрбург, Германия, 27 апреля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В сети появились снимки закамуфлированного прототипа нового Porsche 911 Sport Classic, проходящего испытания в Германии на гоночной трассе Нюрбургринг. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Новый Porsche 911 Sport Classic

Внешность Sport Classic выполнена в ретро-стиле. Спойлер этого авто напоминает заднюю часть модели 911 2.7 RS. Задние крылья автомобиля, как у 911 Turbo, но без воздухозаборников, а передняя панель была взята от спортивных версий купе. Что же касается колёс, то они получили дизайн Fuchs.

Под капот Porsche 911 Sport Classic будет установлен мотор от 911 Carrera S — трёхлитровый шестицилиндровый силовой агрегат с двойным турбонаддувом. Его производительность равна 443 л. с. (529 Нм).

Автопроизводитель планирует провести премьеру нового Sport Classic в конце нынешнего года или в начале следующего.

Ранее компания Porsche протестировала на Нюрбургринге прототип обновленной модели 911 GT3 RS, созданный специально для гоночных треков. В движение машина приводится четырёхлитровым безнаддувным мотором производительностью более 502 л. с. (469 Нм).

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