Тюмень, , 13:56 — REGNUM В Тюмени департамент имущественных отношений по решению суда выселяет «Музей частных коллекций» из здания на улице Парфёнова. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на руководителя музея Гая Першинга.

Чтобы очистить помещение, музею дали семь дней.

«Куда уезжать, я ума не приложу», — сообщил изданию Гай Першинг.

Заместитель мэра Тюмени Владимир Третьяков отметил, что адреса свободных помещений размещены на сайте администрации. Достаточно встретиться с руководителем музея и обсудить ситуацию. Но руководитель «Музея частных коллекций» потерял помещение по собственному недосмотру — вовремя не заключил договор с энергосбытовой компанией «Восток».

"Вопрос в другом. Если не исполнялись условия одного договора, то почему должны быть уверены, что будут исполняться другого. Надо ответственно относиться к исполнению обязательств», — отметил Третьяков.

Отмечается, что «Музей частных коллекций» создан 20 лет назад в результате объединения коллекционеров со всей Тюменской области. Музей насчитывает десятки тысяч произведений искусства и памятников мировой культуры. Особенно ценным является нумизматический материал, а также предметы археологии и этнографии.