Гатчина, Ленинградская область, , 14:36 — REGNUM Правительственный квартал Ленинградской области разместится в объектах культурного наследия новой столицы региона — города Гатчины. Для этого деревянные дома на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса полностью отреставрируют. Об этом 27 апреля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, найден вариант переезда в Гатчину комитетов областной администрации, о чем было объявлено ранее. После реставрации аварийных деревянных домов на центральных улицах города здесь разместится правительственный квартал.

«Почти весь этот аварийный фонд — объекты культурного наследия. Область обязана восстановить деревянную застройку, сейчас она в программе расселения аварийного жилья, — пояснил Дрозденко. — Из бюджета не потребуется финансировать новое строительство, в столице Ленобласти будет восстанавливаться историческая застройка и сокращаться аварийный жилой фонд».

Напомним, переезд комитетов и чиновников из здания правительства в центре Санкт-Петербурга в Гатчину будет проходить постепенно. Помимо помещений, которые необходимо подготовить для чиновников, необходимо также решить логистическую задачу для тех сотрудников, которые проживают в Северной столице и не имеют личного транспорта, чтобы добираться до нового места работы. Для этого региональные власти договариваются с «РЖД» об увеличении количества поездов, а также запуске скоростного поезда Петербург — Гатчина.

Читайте ранее в этом сюжете: Дрозденко объяснил присвоение Гатчине статуса столицы Ленобласти