Красногорск, , 14:32 — REGNUM Премиальная часть зарплат главных врачей подмосковных больниц будет рассчитываться с учетом количества жалоб пациентов. Об этом 27 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор отметил, что главный врач отвечает за всю систему здравоохранения в том или ином округе Подмосковья и должен тесно взаимодействовать с главой муниципального образования.

«Уже с этого месяца размер вознаграждений, премий главному врачу будет зависеть от количества жалоб и уровня смертности в каждом муниципальном образовании», — заявил глава региона.