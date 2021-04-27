Киев, , 13:56 — REGNUM Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) провёл внеплановую проверку украинского «4 канала». Об этом написал 27 апреля депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в своём телеграм-канале.

По его словам, поводом для проверки стали слова, произнесённые в эфире одиозным львовским журналистом Остапом Дроздовым в адрес некоторых жителей Украины.

«Установлено, что были призывы к разжиганию ненависти и вражды, и пропаганды неполноценности граждан Украины по признакам их принадлежности к аудитории [телеканалов] Zik, NewsOne и «112», — сказал депутат.

Бужанский отметил, что «4 канал» должен подать в Госкомтелерадио объяснение, которое будет рассмотрено на заседании регулятора после 3 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дроздов в эфире указанного телеканала заявил, что выходцы из Донбасса привезли с собой на Украину привычки «русифицированного и колонизированного субъекта», а также сопротивляются насильственной украинизации.

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